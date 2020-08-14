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В РФС порассуждали о попытках шантажа со стороны «Спартака»

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Александр Алаев
Александр Алаев
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев порассуждал о попытках шантажа со стороны руководства московского «Спартака». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Алаева, слова владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии с чемпионата России не стоит рассматривать всерьез. «Если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее такое поведение будет основанием для обращения в комитет по этике», — заявил он. Генсек РФС также добавил, что давление на судей лишь ухудшит качество их работы.

О том, что «Спартак» может отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура чемпионата России с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство. Он потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова. Позже Федун передумал.

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован футболистом Кристианом Нобоа, был признан РФС ошибочным.

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