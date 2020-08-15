Россия объявила в розыск оппозиционного белорусского журналиста Степана Путило

Оппозиционного журналиста и создателя издания Nexta Степана Путило объявили в розыск в России. Об этом сообщает издание Baza.

Издание также прикрепило ответ с сайта МВД России, где указывается, что Путило разыскивается по статье УК, однако не указывается, какой именно.

Накануне, 14 июля, журналист сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело в Белоруссии.

Путило живет в Польше, куда он уехал из Белоруссии в 2018 году. Отец Степана работает ведущим спортивных новостей на канале «Белсат».

Издание Nexta активно освещает акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента, которые вспыхнули по всей Белоруссии 9 августа. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.