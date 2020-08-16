Таблетки экстази в форме головы Трампа изъяли у мужчины в Британии

Полицейские в Великобритании изъяли у мужчины таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа, самого наркоторговца задержали. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель города Лутон был задержан по подозрению в поставке наркотиков. У него нашли ряд наркотических веществ, включая оранжевые таблетки метилендиоксиметамфетамина (МДМА) в форме головы американского лидера.

В полиции отметили, что таким образом преступники ищут новые способы продать наркотики. Ранее правоохранители уже сталкивались с таблетками, которые сделаны в стиле поп-арт. По словам представителя полиции Райана Барнса, найденные таблетки содержат чрезвычайно высокую дозу МДМА и могут серьезно навредить здоровью.

В июне прошлого года жителям голландской провинции Северный Брабант раздали духи с запахом наркотического вещества метилендиоксиметамфетамина (МДМА), широко известного как экстази. Ожидалось, что граждане научатся отличать аромат вещества и помогут местной полиции выявить лаборатории по изготовлению наркотиков в их районе.