Белорусские силовики сообщили о взрыве в Минске

МВД Белоруссии сообщило о взрыве самодельной бомбы около универмага «Беларусь» в Минске, передает «Интерфакс».

По данным силовиков, 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина. В министерстве утверждают, что они взорвали самодельное взрывное устройство, сообщение об этом якобы поступило правоохранителям по телефону около 17 часов.

В МВД добавили, что очевидцы оказали помощь в задержании подозреваемых. В сообщении говорится, что задержанный 1968 года рождения оказал активное сопротивление милиционеру: «нанес несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза». В результате сотрудника МВД госпитализировали.

«Интерфакс» подчеркнул, что СМИ не сообщали о взрыве около универмага «Беларусь» ни 15 августа, как утверждает МВД республики, ни 16 августа.

В Белоруссии больше недели проходят массовые протесты. Акции начались после завершения голосования на выборах президента республики 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал на них победу. Граждане не верят в эти результаты.

В первые дни протестов митингующие столкнулись с ожесточенными действиями силовиков республики. Сообщалось, что на пересечении улицы Червякова и проспекта Машерова ОМОН «бросал в людей светошумовые гранаты», из-за чего некоторые протестующие получали серьезные травмы.