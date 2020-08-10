Протестующим в Минске разорвало части тела светошумовыми гранатами, которые применяют силовики для разгона акций.

Как сообщает Telegram-канал «NEXTA», на пересечении улиц Червякова и Машерова ОМОН «бросал в людей светошумовые гранаты». Одному из протестующих разорвало грудную клетку. Всех пострадавших увозят машины скорой помощи.

Еще одному протестующему от взрыва светошумовой гранаты разорвало стопу, передает Readovka в Telegram-канале. На фото, опубликованном в канале, видно, как молодому человеку с поврежденной стопой накладывают жгут.

Ранее Telegram-канал «NEXTA Live» сообщил о первом погибшем человеке в ходе протестов в Минске. По предварительной информации, погиб один молодой человек.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.