В Минобороны России опровергли перемещение грузовиков к границе Белоруссии

Грузовики без автомобильных номеров, которые ехали из Санкт-Петербурга в сторону границы с Белоруссией, не стоят на вооружении Западного военного округа. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе округа.

Таким образом в Минобороны опровергли информацию о перемещении военной техники к российско-белорусской границе.

О колонне «Уралов» и Hummer, двигавшихся в сторону границы, изданию сообщил очевидец. Он уточнил, что за четыре часа встретил около 30-40 таких автомобилей. Все машины, по словам источника, были без номеров, часть из них — «военного цвета», а часть — «как у ОМОНа».

В то же время один из источников «Фонтанки» в Вооруженных силах России напомнил, что «во времена украинских событий любая колонна автоматически "направлялась" очевидцами на Украину».

Ранее в августе сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии дважды слетал в Россию — воздушное судно сначала побывало на подмосковном военном аэродроме, а затем — в Рязанской области. Тогда же в Белоруссии побывали VIP-самолеты Минобороны России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста и столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Регулярно для разгона протестующих в Минск направляются различные виды вооружения и техники. Среди них называют, в частности, водометы и гранатометы.