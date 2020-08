Российский музыкант обвинил Little Big в плагиате

Little Big

Российский музыкант Валь Толетов обвинил группу Little Big в плагиате. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам Толетова, в нескольких композициях группы звучит басовая линия, которую сочинил он. В частности, он обнаружил заимствованную у себя мелодию в песне Pop up on the top. «Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — пояснил музыкант.

За плагиат Толетов намерен потребовать с группы 12 миллионов рублей ущерба. Кроме того, музыкант заявил, что именно он придумал музыкальные флешмобы, когда песня или танец становятся вирусными.

Фанаты Little Big считают, что Толетов всего лишь хочет таким образом напомнить о себе, используя популярность группы. По их мнению, доказать виновность группы в суде будет невозможно.