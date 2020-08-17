В центре Москвы появилось бесплатное жилье для бездомных

В центре Москвы появилась комната, которая бесплатно сдается в аренду. Жилье находится в приюте, который строит благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка». Объявление опубликовано на сайте сервиса «ПИК-Аренда».

Комната площадью 10 квадратных метров находится неподалеку от станции метро «Белорусская». В помещении сделан ремонт, есть прачечные, душ и санузел, в том числе для людей с инвалидностью. Чтобы заселиться, необходимо обратиться в организацию по телефону, указанному в объявлении.

Всего в приюте будут три комнаты: две для мужчин и одна для женщин. Предусмотрены библиотека, кабинет и кухня. Открытие московского филиала «Ночлежки» запланировано на осень 2020 года.

По предварительным подсчетам организации, более 60 тысяч человек в Москве живут на улице. «Важно создавать места, где бездомный человек может не просто провести ночь в относительной безопасности, но, во-первых, получить реальную социальную и юридическую помощь, какие-то практические шаги, как начать выбираться с улицы, а во-вторых, освоиться, никуда не бежать, пожить в комфортных и человеческих условиях какое-то время», — сказала фандрайзер «Ночлежки» Мария Раевская, подчеркнув, что реабилитационный приют — как раз такое место.

Проект реализуется с целью привлечь внимание к проблеме бездомных, которая дополнительно актуализировалась на фоне экономического спада в стране. «В кризис этот вопрос стоит особенно остро: многие потеряли работу, бизнес и остались без средств к существованию. Я рад, что мы нашли возможность объединить усилия и оказать помощь тем, кто в этом нуждается больше всего», — добавил сооснователь «ПИК-Аренды» Никита Комаров.

Начиная с августа сервис будет ежемесячно отчислять пять процентов от платежей пользователей, которые страхуют недвижимость на период аренды. На данный момент это более 700 человек в Москве и Подмосковье. Ежемесячно сумма отчислений в «Ночлежку» от «ПИК-Аренды» будет составлять не менее 100 тысяч рублей.

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