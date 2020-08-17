Глава МВД Белоруссии заявил об отсутствии в милиции подлецов и уголовников

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в его ведомстве не служат подлецы и уголовники. Он рассказал об этом в интервью TUT.by.

Этим Караев объяснил отличие сотрудников правоохранительных органов от лидеров оппозиции, «затуманивающих» сознание протестующих. Их министр назвал подлецами.

«К любой революции примазываются сотни наркоманов, люмпенов, уголовников и прочая нечисть. Есть нормальные люди, и большинство честных, справедливых людей, может быть, добросовестно заблуждаются. И я ничего против них не имею», — заявил он.

Ранее Караев сообщил о готовности ответить симметрично на беспредел протестующих. «Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь омоновцев, это беспредел. На беспредел я тоже могу ответить беспределом. Пока сдерживаюсь», — сказал министр.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.