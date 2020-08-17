Мужчина проигнорировал спасателей и забежал в горящий дом ради собаки

Житель американской общины Пала, штат Калифорния, забежал в горящий дом, чтобы спасти свою собаку. На видео спасения обратило внимание издание Unilad.

Хосе Гусман (Jose Guzman) вместе с семьей находился в гостях у бабушки и дедушки, когда узнал, что их дом горит. Не теряя времени, американец побежал спасать свою собаку по кличке Габбана.

Пожарные пытались сбить пламя, когда Гусман подбежал к своему дому с криком: «Там моя собака!» Он проигнорировал окрики спасателей, прошел на задний двор и обнаружил, что будка Габбаны сгорела. Он нигде не мог найти своего питомца. Тогда мужчина забежал в дом и обнаружил, что собака укрылась от пожара в ванной комнате — в единственном месте, куда не добралось пламя.

На записи, которую снял один родственников Гусмана, видно, как Габбана выбегает из горящего здания и за ней следует ее хозяин. Гусман получил ожоги рук и лица, а его собака подпалила нос и лапы. Полученные ими травмы не опасны для жизни.

«Габбана была с нами всегда. Она член семьи. Мы любим ее», — сказал Хосе. Его семья потеряла большую часть имущества в огне, но мужчина признал, что счастлив, что его семья и любимый питомец живы.

Ранее сообщалось, что жительница филиппинской провинции Баколод пыталась спасти из горящего дома шесть оставшихся в клетке собак и погибла. Пять щенков погибли вместе с хозяйкой, еще одного пожарным удалось спасти.