Стали известны детали переговоров между новым тренером «Ювентуса» и Роналду

Стали известны детали переговоров между новым главным тренером туринского «Ювентуса» Андреа Пирло и нападающим Криштиану Роналду. Их приводит CalcioNews.

По информации издания, футболист созвонился с Пирло, чтобы обсудить планы 41-летнего специалиста. Тренер заверил Роналду в том, что он является ключевым игроком для «Ювентуса», и клуб не намерен продавать его. В ответ португалец сказал, что воодушевлен назначением Пирло на пост главного тренера и попросил не реагировать на слухи о его желании покинуть команду.

13 августа сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации BBC Sport, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, предложил услуги 35-летнего португальца каталонцам, французскому ПСЖ и клубам Североамериканской футбольной лиги.

Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа. Его контракт рассчитан до 2022 года. Для Пирло это будет первый опыт тренерской работы. Он сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри, с которым руководство «Ювентуса» рассталось после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.