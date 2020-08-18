Чемпион Европы по футболу рассказал об удивительных свойствах русских людей

Бывший футболист московского «Локомотива», португалец Жоау Мариу рассказал о свойствах русских людей. Его слова приводит AS.

Мариу заявил, что ему понравился проведенный в России год, особенно его поразила красота Москвы. По словам португальца, его удивило, что русские оказались приветливыми и внимательными людьми. Главной проблемой футболист назвал коммуникацию, так как в России мало кто говорит по-английски.

Мариу — воспитанник «Спортинга». В 2016 году он подписал контракт с итальянским «Интером», однако в 2018-м был арендован английским «Вест Хэмом», а еще через год — «Локомотивом». Вместе со сборной Португалии он стал победителем чемпионата Европы 2016 года.

В феврале 2020-го серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил о выступлениях с россиянином Романом Павлюченко в «Тоттенхэме». Он рассказал, как Павлюченко гонял на автомобиле в снежную погоду, и посчитал, что это тайное знание доступно только русским.