В Подмосковье разработали карту пунктов приема анализов на COVID-19

В Подмосковье разработана интерактивная карта пунктов приема анализов на коронавирус. Она доступна на региональном портале госуслуг.

«С помощью интерактивной карты жители и гости нашего региона имеют возможность узнать, в каких ближайших медучреждениях можно пройти тестирование, а также сразу записаться на исследование в удобное время», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он уточнил, что на данный момент на карте отражается информация о 260 больницах и частных клиниках. Планируется, что карта будет пополняться новыми адресами пунктов тестирования.

По последним данным, с начала пандемии в регионе выявлено 66 233 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 1151 человек, выздоровели 49 785 жителей.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.