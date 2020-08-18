Закидавший камнями российское консульство нападал на другие представительства

Человек, который забросал камнями генконсульство России в Нью-Йорке, также швырял их в представительства Украины и Венесуэлы. Об этом РИА Новости сообщили в полицейском управлении города.

В период с 10 по 16 августа американская полиция дважды фиксировала факт причинения вреда имуществу российского консульства. 10 августа был задержан 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, который бросал камни в машину дипломатов. После вручения повестки в суд он был отпущен. Отмечается, что также в эти дни его арестовывали за то, что он закидывал камнями консульства Венесуэлы и Украины.

Тем не менее полицейские отметили, что 14 августа им не удалось задержать мужчину, который повредил машину российского консульства. Поэтому они пока не смогли связать Машаехи с преступлением, которое произошло 14 августа. На данный момент его местоположение неизвестно.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в течение недели забрасывал камнями генконсульство России в Нью-Йорке и автомобили представительства, а также угрожал дипломатам убийством. Он неоднократно предпринимал действия, угрожающие жизни и здоровью дипломатов, а также обещал «убить и застрелить» их.