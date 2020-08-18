Поэт Борис Пастернак совершил самоубийство

Советский сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак, родственник лауреата Нобелевской премии, поэта и писателя Бориса Пастернака, совершил самоубийство в Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец» во вторник, 18 августа.

Пастернаку было 84 года. Его тело нашли утром на уличной территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России, где он находился на лечении. Отмечается, что палата сценариста располагалась на восьмом этаже. Подробности его смерти не уточняются.

В Telegram-канале «Московского комсомольца» отмечается, что Пастернак, работая на советском телевидении, в титрах подписывался как Борис Пургалин. Он выступил сценаристом ранних шоу-бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона, а также автором текстов песен к фильмам «Только в мюзик-холле» и «Казаки-разбойники».

Помимо этого Пастернак сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Пресняков и Анатолий Кальварский. Его наиболее известную песню «Самовар» исполнял актер Николай Караченцов.

Погибший также выступал сценаристом музыкального шоу «Голубой огонек» и фильма «Волшебный фонарь».