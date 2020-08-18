Найден способ спасти миллионы жизней от неизлечимых болезней

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии нашли механизм, с помощью которого бактерии обмениваются генами устойчивости к антибиотиками. Результаты научной работы, опубликованного в журнале Nature Microbiology, помогут предотвратить смерть миллионов людей от неизлечимых бактериальных инфекций.

Специалисты изучили плазмиды — кольцевые молекулы ДНК, обособленные от хромосом и способные к самостоятельному воспроизведению. Многие плазмиды несут от 10 до 15 генов, вызывающих устойчивость к антибиотикам, и могут передаваться от одной бактерии другой, распространяя ДНК. Ученые идентифицировали гены, кодирующие компонент, который отвечает за регуляцию процесса переноса плазмид из одной клетки в другую.

Биологи исследовали кристаллическую структуру компонента и выяснили, как он связывается с ДНК и активирует транскрипцию других генов, участвующих в передаче.В будущем это позволит предотвратить передачу плазмид, затормозив распространение резистентных к антибиотикам штаммов.

По оценкам специалистов, к 2050 году устойчивые к лекарствам микроорганизмы, в том числе супербактерии, станут причиной смерти 10 миллионов человек. Почти каждый человек на Земле сталкивался с бактериями, невосприимчивыми к каким-либо антибиотикам, однако в большинстве случаев пока удается подобрать другой, эффективный антибиотик. Одной из причин растущей устойчивости является неправильное использование противобактериальных препаратов, в том числе игнорирование полного курса лечения и попытки лечить вирусные инфекции.