Игорь Сечин отчитался перед президентом о социальной работе и борьбе с COVID-19

«Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, которые перед компанией поставил президент Владимир Путин, обеспечивая сейчас в среднем около шести процентов мировой добычи нефти. При этом «Роснефть» полностью соблюдает все социальные обязательства, несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, с падением цен на нефть, а также действием незаконных санкций. Компания стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка восьми процентов ВВП страны, 24 процентов валового выпуска всего производственного сектора. Об этом глава компании «Роснефть» Игорь Сечин доложил главе государства во время рабочей встречи.

«Мы активно способствуем развитию кадрового, технологического потенциала, о чем Вы сказали только что. В компании работает более 350 тысяч сотрудников, высококвалифицированных специалистов, средняя зарплата которых примерно в два раза превышает среднюю зарплату в стране», — подчеркнул Игорь Сечин.

Кроме того, «Роснефть» финансирует социальную сферу, обратил внимание президента Игорь Сечин. «Показательным примером является город Тулун в Иркутской области, где меньше чем за год "Роснефть" построила школу на 1275 детей, и 1 сентября школа начнет работать в полном объеме», — добавил глава компании. «Роснефть» координирует с администрацией Иркутской области подключение внешних сетей, дорог, электроэнергетики, воды, канализации. «В школе впервые два бассейна открыты сразу, есть прекрасный спортивный зал, библиотека, актовый зал, тематически оформленные холлы. И уже 1 сентября школа откроет свои двери для детей», — отметил Игорь Сечин.

В условиях пандемии основным приоритетом «Роснефти» является вопрос охраны здоровья, безопасности труда сотрудников компании. «У нас утвержден системный подход к недопущению распространения коронавирусной инфекции, учитывая лучшие российские и международные практики, стандарты на всех объектах компании, — рассказал глава компании. — У нас выстроена система разработки оперативных мер, включающая топ-менеджмент, проектный офис, обеспечивающий мониторинг текущей ситуации, и оперативные штабы на местах. На ежедневной основе ведется контроль ситуации на всех предприятиях. Проведено более 245 тысяч тестов на коронавирус. Там, где это возможно без ущерба для производственной деятельности, максимизировано количество сотрудников, работающих дистанционно».

Компания «Роснефть» разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID. Постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки во всех вахтовых поселках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании.