Американец покинул UFC из-за страха за здоровье

Американец Кори Андерсон объяснил, почему решил не выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и подписал контракт с организацией Bellator. Слова бойца приводит MMA Fighting.

30-летний Андерсон признался, что всерьез испытал страх за здоровье после поражения от Яна Блаховича в феврале 2020 года. Американец уступил в том поединке нокаутом, а после этого длительное время испытывал проблемы из-за пережитого сотрясения мозга. Кроме того, у бойца были подозрения на проблемы с сердцем.

По словам Андерсона, он не намеревался рисковать здоровьем на тех условиях, что ставили в UFC. В Bellator американцу предложили более выгодный контракт. Кроме того, правила промоушена не ограничивают бойцов в привлечении собственных спонсоров.

Последнюю победу под эгидой UFC Андерсон одержал в ноябре 2019-го. Американец получил бонус за выступление вечера после нокаута бразильца Джонни Уокера.

Всего на счету Андерсона 13 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.