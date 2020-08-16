У Кормье подтвердился разрыв роговицы после поражения от Миочича в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье получил разрыв роговицы в бое против соотечественника Стипе Миочича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). О том, что диагноз подтвердился, в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Журналист уточнил, что сроки восстановления бойца пока неизвестны. «Врачи сказали, что ему не потребуется операция, но они должны следить за процессом заживления, прежде чем скажут наверняка», — заметил Хельвани. Он добавил, что спортсмен уже выписан из больницы.

Миочич победил Кормье на турнире UFC 252 в поединке за титул в тяжелом весе. Судьи единогласно отдали ему предпочтение. На счету 37-летнего Миочича теперь 20 побед и три поражения в ММА. Для 41-летнего Кормье это поражение стало третьим при 22 победах. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.