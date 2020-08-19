Турецких боевиков заподозрили в уничтожении двух беспилотников США в Сирии

Протурецкие боевики могут быть причастны к уничтожению двух американских беспилотников MQ-9 Reaper, которые потерпели крушение 18 августа в сирийском Идлибе. О таких подозрениях сообщает The Drive.

Предположительно, аппараты столкнулись в воздухе без какого-либо внешнего воздействия. При этом ряд свидетельств в соцсетях указывает, что боевики, которые пользуются поддержкой Турции, могли сбить БПЛА с помощью переносного зенитного ракетного комплекса. Существует версия, что они перепутали дроны США с российскими или сирийскими. На данный момент Вашингтон не признал чью-либо атаку.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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