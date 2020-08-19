Лукашенко пообещал раздать оппозиции метлы и лопаты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к оппозиционерам, создавшим Координационный совет для «мирного трансфера власти». Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко обвинил их в том, что они уже поделили министерские портфели. Саму организацию он счел черной сотней, сформированной для передачи власти. «Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди», — отметил глава государства.

Белорусский лидер пообещал раздать всем оппозиционерам, претендующим на государственные посты, метла и лопаты, которых, по его словам, в стране в избытке. Он также напомнил, что создание параллельных органов власти карается законом.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.