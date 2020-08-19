В Белоруссии задержан объявленный Россией в розыск пассажир с Украины

В Белоруссии задержан 34-летний мужчина с ножом и револьвером, объявленный Россией в розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Задержанный был пассажиром автобуса, следовавшего из Киева в Минск. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что он находится в межгосударственном розыске по странам СНГ. В его личных вещах обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 сантиметров.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина из ЧВК Вагнера. Минск обвинил их в подготовке массовых беспорядков в преддверии президентских выборов 9 августа. Часть задержанных воевали в Донбассе и имеют украинские паспорта. Киев запросил их экстрадиции. 14 августа 32 задержанных вернулись в Россию. Еще один, имеющий белорусское гражданство, остался на территории республики.

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