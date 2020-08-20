Показана польза меда в борьбе с простудой

Ученые Оксфордского университета в Великобритании показали, что мед может быть полезнее в борьбе с симптомами простуды и инфекциями дыхательных путей, чем антибиотики и лекарства, отпускаемые без рецепта. Об этом сообщается в статье в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Специалисты провели обзор 14 исследований, в которых принял участие 1761 человек. Оказалось, что мед может быть эффективен для облегчения таких симптомов, как боль в горле, кашель, заложенность носа и синусит.

Большинство простудных заболеваний вызывается вирусами, поэтому назначение антибиотиков, действующих против бактерий, нецелесообразно и неэффективно, а также способствует росту устойчивости среди патогенных микробов. Тем не менее, по словам исследователей, врачи часто выписывают антибактериальные средства по требованию пациентов и из-за отсутствия альтернатив. В этом случае мед, обладающий потенциально антимикробным действием, может служить подходящим способом облегчить симптомы и предотвратить бактериальные инфекции, развивающиеся вдобавок к вирусным, а также поддержать доверительные отношения между врачом и пациентом.

Однако ученые предупреждают, что качество существующих исследований о влиянии меда оставляет желать лучшего. Необходимо провести контролируемые исследования, чтобы исключить эффект плацебо и доказать реальный эффект на течение болезни.