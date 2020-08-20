Путин защитил Минфин от критики

Президент России Владимир Путин в ходе общения с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев счел несправедливой критику в адрес Министерства финансов, которое зачастую обвиняют в излишней прижимистости, сообщает ТАСС.

После выступления главы Минтруда Антона Котякова, ранее занимавшего пост замминистра финансов, президент назвал его назначение примером того, что финансовое управление уделяет внимание социальным вопросам.

«Минфин занимается вопросами социальной политики, социального развития и из своих рядов выдвигает людей, которые напрямую профессионально начинают заниматься социальной сферой», — защитил ведомство глава государства.

В ответ сам Котяков пошутил, что если бы знал о своем назначении заранее, то, возможно, действовал бы на своем предыдущем месте работы несколько иначе и принимал бы другие решения.

Ранее стало известно, что главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались Путину на инициативу Минфина по изменению налога на дополнительный доход (НДД). По их мнению, уровень передачи нефтегазовых доходов в бюджет, на котором настаивает ведомство, окажется слишком высоким.