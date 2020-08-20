НАСА выявило гигантскую аномалию над Землей

Специалисты НАСА предупредили о растущей аномалии в магнитном поле над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, влияющей на получение данных со спутников и работу бортовых компьютеров. Это явление получило название Южно-Атлантическая аномалия, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ученые напомнили, что магнитное поле Земли действует как щит, отталкивая солнечные частицы. Однако в этой области его действие крайне слабое. По данным НАСА, Южно-Атлантическая аномалия возникла из-за особенностей Земли: наклона ее магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

В настоящее время аномалия не оказывает видимого воздействия на обычную жизнь на Земле. Однако недавние наблюдения и прогнозы показывают, что область расширяется на запад, и его защитная функция продолжает ослабевать. Кроме того, область минимальной напряженности поля разделилась на две зоны, что создает дополнительные проблемы для спутниковых программ, добавили в НАСА.

Ученые планируют продолжать наблюдение над аномалией, поскольку она претерпевает некоторые изменения в морфологии и медленно движется. Эти данные позволят им получить новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.

19 августа астронавты НАСА запечатлели на одной фотографии сразу два атмосферных феномена над Землей. На снимке запечатлены северное сияние и свечение неба. Эти атмосферные явления имеют разную природу, однако возникают на приблизительно одинаковой высоте.