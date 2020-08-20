На далеком пульсаре впервые зафиксировали микроскопические деформации

Ученые Института фундаментальных исследований Тата (Индия) зафиксировали микроскопические деформации порядка несколько микрометров на далекой нейтронной звезде, находящейся на расстоянии 4500 световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Измерение было сделано при косвенном определении гравитационных волн, которые непрерывно испускаются быстро вращающейся нейтронной звездой (пульсаром) с небольшой асимметрией или при деформации оси вращения. Такие гравитационные волны слишком слабы для непосредственного обнаружения с помощью современных инструментов. Однако ученые использовали иной способ их обнаружения и вызывающей деформации.

Исследователи оценили вклад гравитационных волн в темпы замедления вращения пульсара PSR J1023+0038, на которые также влияет перенос масс от звезды-компаньона. Учитывая фундаментальный принцип физики — сохранение углового момента, — астрофизики вывели вклад непрерывных гравитационных волн и оценили микроскопическую деформацию нейтронной звезды.

Пульсары характеризуются быстрым вращением (до 700 оборотов в секунду), что генерирует мощные электрические поля. При этом у магнитных полюсов испускаются непрерывные и когерентные пучки радиоволн. При вращении пульсара лучи описывают круг, при этом, если луч проходит через поле зрения земных наблюдателей, возникают характерные импульсы.