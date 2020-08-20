ФБР опубликовало «Протоколы сионских мудрецов» и подверглось критике

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало в своем Twitter-аккаунте ссылку на размещенные на его сайте «Протоколы сионских мудрецов» и подверглось резкой критике в соцсетях. Внимание на это обратило Daily Mail.

Ссылка на антисемитский 139-страничный документ, который до этого был размещен на сайте электронной библиотеки ФБР, появилась на странице бюро в Twitter вечером в среду, 19 августа. При этом она не сопровождалась никакими комментариями со стороны ведомства, осуждающими изложенные в «Протоколах» утверждения и подчеркивающими неприемлемость антисемитских взглядов. Из-за этого среди многих пользователей соцсетей публикация вызвала недовольство. В частности, некоторым показалось, что, размещая подобные материалы без каких-либо примечаний, ФБР фактически способствует распространению в обществе антиеврейских настроений и делает им дополнительную рекламу.

«Невероятно. В то время, когда антисемитских атак становится все больше...» — возмутился один из пользователей Twitter. «Аккаунт госслужбы поделился самым антисемитским документом в истории», — посетовал другой. Также публикацию ФБР осудили в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, где отметили, что размещать подобные документы вне какого-либо контекста недопустимо.

Позднее ФБР удалило свой пост и принесло извинения всем, кого он мог задеть. Как заявили в ведомстве, публикация была сделана посредством бота, поэтому не сопровождалась никакими комментариями.

«Протоколы сионских мудрецов» — сборник текстов, предположительно, составленный в конце XIX — начале XX века, в котором описывается план евреев по завоеванию мирового господства. Распространению книг с этими текстами, в частности, способствовал американский промышленник и основатель Ford Motor Company Генри Форд, который профинансировал выпуск около 500 тысяч экземпляров сборника. Позже «Протоколы сионских мудрецов» использовались пропагандистами нацистской Германии для повышения уровня ненависти к евреям в немецком обществе.

Историки считают «Протоколы» мистификацией, а сторонники теории заговора полагают, что тексты подлинные. В России «Протоколы сионских мудрецов» внесены в Федеральный список экстремистских материалов.