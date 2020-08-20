Макей призвал сотрудников МИД Белоруссии не следовать «слепо за массами»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что дипломаты должны профессионально опираться на собственные суждения и ощущения, а не «слепо следовать за массами». Об этом пишет Tut.by.

Он призвал сотрудников МИД Белоруссии не вносить раскол в работу внешнеполитического ведомства и отстаивать интересы государства. Макей отметил, что всегда гордился и будет гордиться коллективом министерства и всей системой дипломатической службы страны.

Макей призвал подчиненных без эмоций ответить на вопрос о том, можно ли принести пользу стране на своем участке работы: «Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!»

Ранее 20 августа сообщалось, что Макей признал необходимость перемен в стране, но не ценой гражданского противостояния и революции. Он отметил, что пусть медленный, но эволюционный процесс развития всегда оказывается эффективнее.

19 августа созданный оппозицией Координационный совет назвал цели своей деятельности. В частности, соперники действующей власти будут добиваться разрешения политического кризиса путем диалога, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны, поддержав митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.