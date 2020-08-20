Определены лучшие продукты в борьбе со стрессом

Диетолог Маргарита Королева в беседе с изданием Nation News определила лучшие продукты в борьбе со стрессом.

По ее словам, поддержать нервную систему можно при помощи орехов, овощей и салатной зелени. Так, орехи могут помочь нервной системе благодаря содержащимся в них витаминам A, E и K, а также жирным кислотам. Они поддерживают анатомическую структуру головного мозга, более чем на треть состоящей из жиров.

«Миелиновые оболочки — это липиды в сочетании с протеинами, которые поддерживают целостность этих структур, обеспечивают проведение импульсов между нервными клетками», — пояснила она.

Укрепить нервную систему также могут продукты, в которых содержатся много витаминов группы Б, а также стероидные гормоны. Это могут быть крупы, салатная зелень, овощи и бобовые. Такие продукты поддерживают работу всех систем организма, в том числе нервную.

В июле главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса. Она назвала повторяющиеся движения челюстью хорошим способом справиться со стрессом. Специалист подчеркнула, что волнение способствуют набору лишних килограммов.