Глава МИД Белоруссии пообещал перегрызть горло за слезы сына

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей пожаловался на угрозы в адрес его самого и его семьи. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия"», — говорится в заявлении.

Макей пообещал перегрызть горло за слезы своего одиннадцатилетнего сына. Он считает, что в подобной стратегии «не пахнет демократией, а воняет погромами и расправами». Однако министр подчеркнул, что спасуют лишь единицы, а тех, кто действительно хочет блага Родине, угрозы лишь «сцементируют».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД защищать коллективы промышленных и других предприятий от «шельмования и угроз улицы» и больше не допускать беспорядков.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются протесты против результатов выборов, на которых победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков во время первых дней митингов. Рабочие десятков предприятий страны, в том числе таких стратегически важных заводов, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гродно Азот» объявили бессрочную забастовку.