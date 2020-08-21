Полуобнаженная звезда сериала «Татьянин день» рассказала о доступном сексе

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала полуобнаженное фото и рассказала о доступности секса в нынешнее время. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артистки.
«Снять одежду и заняться сексом — легко. Люди делают это постоянно. Но открыть свою душу кому-либо, впустить их в свои мысли, страхи, будущее, надежды и мечты — вот, что значит обнажиться», — процитировала артистка американского писателя Роба Белла.
37-летняя Рудова также снялась в сериалах «Дыши со мной», «Невский. Проверка на прочность» и «Молодежка. Взрослая жизнь».
Ранее в августе певица Настя Каменских снялась голой в поле, признавшись в любви к нудизму. По ее словам, она раз в месяц в теплое время года выходит на природу в одиночестве и гуляет обнаженной, поскольку ей нравится состояние, когда «ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли».