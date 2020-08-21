Полуобнаженная звезда сериала «Татьянин день» рассказала о доступном сексе

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала полуобнаженное фото и рассказала о доступности секса в нынешнее время. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артистки.

«Снять одежду и заняться сексом — легко. Люди делают это постоянно. Но открыть свою душу кому-либо, впустить их в свои мысли, страхи, будущее, надежды и мечты — вот, что значит обнажиться», — процитировала артистка американского писателя Роба Белла.

37-летняя Рудова также снялась в сериалах «Дыши со мной», «Невский. Проверка на прочность» и «Молодежка. Взрослая жизнь».

‘It’s easy to take off all your clothes and have sex. People do it all the time. But opening up your soul to someone, letting them into your thoughts, hopes, fears, dreams, future.. that’s being naked 🤍’ Фото опубликовано @rudovanata

Ранее в августе певица Настя Каменских снялась голой в поле, признавшись в любви к нудизму. По ее словам, она раз в месяц в теплое время года выходит на природу в одиночестве и гуляет обнаженной, поскольку ей нравится состояние, когда «ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли».