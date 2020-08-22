Лукашенко пообещал без предупреждения реагировать на нарушения границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал действовать без предупреждения в случае нарушения государственных границ. Его слова прозвучали в эфире телеканала СТВ, передает РИА Новости.

Глава государства отреагировал так на сообщение министерства обороны об участившихся полетах вблизи рубежей. Глава ведомства Виктор Хренин доложил, что самолеты «подходят к границе, разворачиваются».

«В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдет, будем действовать в соответствии с законодательством», — сказал министр обороны.

Ранее, 22 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военному командованию республики задействовать «самые жесткие меры», чтобы отстоять территориальную целостность государства. Лидер страны заявил, что против Белоруссии используют сценарий цветных революций, особенностью которых является применение внешнего фактора.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.