Лукашенко пообещал справиться с кризисом без ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал справиться с кризисом в стране без помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в субботу, 22 августа, он заявил во время митинга в городе Гродно, передает «Интерфакс-Запад».

«Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница — это граница Союзного государства, это граница ОДКБ, — сказал он. — Руководство страны и ОДКБ заняли твердую позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим».

Лукашенко поблагодарил всех лидеров стран, включенных в ОДКБ и согласившихся с итогами выборной кампании в Белоруссии. При этом он сказал, что местные власти справятся со всем самостоятельно.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что приведение основных частей вооруженных сил в полную боевую готовность и переброска войск на западное направление стали его «самым серьезным решением за четверть века».

Он отметил, что на территории Польши и Литвы замечено «серьезное шевеление войск НАТО» и что важно сохранить целостность государства. По этой причине президент приказал военному командованию задействовать «самые жесткие меры».

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Объявили о забастовке также тысячи работников главных промышленных предприятий страны. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.