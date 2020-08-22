Трехлетний мальчик спас тонущего в бассейне ровесника

В Бразилии трехлетний мальчик спас своего лучшего друга-ровесника, тонущего в бассейне. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в начале августа в городе Итаперуна к северу от Рио-де-Жанейро в фермерском доме. Один из мальчиков выскользнул из дома незаметно от матери и направился к бассейну. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, ребенок пытался достать из бассейна надувное кольцо для плавания, когда неожиданно упал в воду. К счастью, рядом оказался его друг Артур. Мальчик сначала посмотрел по сторонам в поисках кого-нибудь из взрослых. Увидев, что поблизости больше некому помочь, он протянул руку другу и не без усилий помог ему выбраться из бассейна.

О происшествии на своей странице в Facebook написала мама Артура, Полиана Консоль де Оливейра. Она отметила, что эта история служит предупреждением для людей, у кого в доме есть бассейн и живут маленькие дети. Случай привлек внимание местной полиции, наградившей маленького героя. За спасение друга Артур получил сертификат и сувенир.

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