Мужчина разбил окно чужой машины ради спасения собаки от жары

В Великобритании мужчине пришлось разбить топором окно стоящей на парковке чужой машины, чтобы спасти запертую внутри собаку от жары. Видео происходящего опубликовала газета The Sun.

Отмечается, что хозяйка оставила своего йоркширского терьера в салоне автомобиля и ушла с дочерью за покупками. Пес провел на 34-градусной жаре внутри машины 45 минут.

По данным издания, британцу удалось разбить стекло лишь с восьмой попытки. После этого он вызвал полицейских, а собаку доставили на осмотр к ветеринару.

Видео набрало в сети более 40 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сыронизировали, что этот случай проучит нерадивых хозяев и они впредь не будут забывать питомца в машине. Другие пользователи заметили, что спасший пса мужчина заслуживает пинты пива или медали.

Сама хозяйка терьера отделалась разъяснительной беседой с полицейскими.