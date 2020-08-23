Новый бомбардировщик Ту-95 совершил первый полет

Российский бомбардировщик, глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ впервые совершил полет с аэродрома Авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева в Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает РИА Новости.

Полет на высоте девяти тысяч метров прошел в штатном режиме и завершился через два с половиной часа. Бомбардировщиком управлял экипаж, во главе которого был летчик-испытатель Андрей Воропаев.

Ту-95МСМ модернизировали, установив на нем новые системы «управления вооружением и управления самолетом», говорится в сообщении. Усовершенствован объективный контроль, пилотажно-навигационная техника, а также бортовой комплекс связи и радиолокационная станция.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что после технического усовершенствования боевые силы самолета выросли вдвое. «Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдет по этому пути», — заключил он.

7 августа сообщалось, что США оценили модернизацию улучшенного Ту-95 и приготовились к его появлению у своих границ. Ту-95МСМ сохранил «фантастическую дальность полета», которая с учетом возможности производить дозаправку в воздухе фактически ограничена только возможностями экипажа.