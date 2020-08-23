Вселенский патриарх впервые высказался о превращении Софийского собора в мечеть

Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей впервые высказался о соборе Святой Софии, а также о монастыре Хора в Стамбуле, которые превратили в мусульманские мечети. Его слова передает РИА Новости.

В завершение Божественной литургии, проведенной в турецком городе Эрдек на территории разваленного патриаршего ставропигиального монастыря Панагия, он сказал, что это было «больное» для христиан событие — решение властей о присвоении Святой Софии статуса мечети.

«Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира. Они выражают универсальный дух нашей веры, любовь и надежду на вечность. Их мозаики и другие иконы — райская пища для души и неиссякаемая радость», — пояснил патриарх Варфоломей.

Он также отметил, что эти храмы являются мировым культурным наследием.

11 июля в Русской православной церкви (РПЦ) назвали превращение собора Святой Софии в мечеть «пощечиной всему мировому христианству». Его сравнили с собором Святого Петра в Риме, который считается главным религиозным храмом для католиков.

10 июля собор Святой Софии, расположенный в Стамбуле, официально стал мечетью. Турецкий суд объявил незаконным и отменил решение кабинета министров республики от 1934 года — в тот момент исторический православный храм получил статус музея.