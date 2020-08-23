Бывший игрок НБА подрался с женщиной и притворился жертвой

Бывший баскетболист Джеральд Уилкинс арестован и обвинен в нападении на двух человек на заправочной станции в Атланте. Об этом сообщает TMZ.

56-летний экс-игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подрался с женщиной, а также с мужчиной, который решил ей помочь. При этом Уилкинс сам вызвал полицию, притворившись жертвой нападения.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов не поверили бывшему баскетболисту. Уилкинса обвинили в нападении.

Уилкинс известен по выступлениям за «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Ванкувер Гриззлис» и «Орландо Мэджик». Американец играл на позиции атакующего защитника.