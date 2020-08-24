Российской экономике предрекли новое потрясение

Российские облигации с фиксированной доходностью окажутся в одном из наиболее уязвимых положений, если темпы глобальной инфляции будут ускоряться. Такую перспективу предрекли аналитики Bloomberg в исследовании агентства.

По оценке специалистов, в случае ускорения роста мировых потребительских цен реальная доходность российских долговых ценных бумаг рухнет до минимума по сравнению со средним показателем за последние три года. В таком случае облигации России окажутся менее привлекательными, чем бумаги других развивающихся стран, что станет новым потрясением для экономики страны.

«Ускорение инфляции может особенно ударить по развивающимся рынкам, поскольку оно снижает реальную премию к доходности бумаг. Последняя компенсирует инвесторам риск вложений в более рискованные активы», — поясняет агентство.

Кроме того, по оценке Bloomberg, рост инфляции ограничит способность центральных банков развивающихся стран снижать ключевые процентные ставки, что может еще больше усугубить восстановление их экономик после пандемии коронавируса.