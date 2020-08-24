Кравчук рассказал о просьбе Лукашенко к Путину о военной помощи

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко обращался с просьбой о военной помощи к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом Кравчук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись доступна на YouTube.

«Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Но помощь какая? Военная. То есть помочь остановить, как он говорит, те процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев», — сказал Кравчук.

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Говоря о том, стоит ли переносить переговоры ТКГ из Минска, Кравчук отметил, что в настоящее время они идут в онлайн-режиме. Но в случае оказания Москвой военной помощи белорусским властям, группа должна работать в нейтральной стране: Швеции, Швейцарии или Финляндии.

«Если эта помощь военная будет и введут войска, тогда это уже не государство, это оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего», — заявил Кравчук.

В Белоруссии 9 августа начались массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. Сам он утверждал, что за происходящим стоит Запад, который хочет включить Белоруссию в антироссийский «санитарный кордон». «Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — заявлял Лукашенко.