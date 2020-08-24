Создана технология для замены оскорбительных выражений на вежливые

Финская компания создала технологию, которая будет заменять оскорбительные и ненавистнические высказывания на вежливые. Она будет доступна в программах для редактирования текста, пишет Daily Mail.

Таким образом разработчики надеются создать более доброе виртуальное пространство. Оскорбительные фразы будут размываться, а текст для их замены будет появляться рядом. Например, вместо слов «Я тебя ненавижу» технология предложит фразу «Я с тобой не согласен».

«Мы хотим, чтобы хулиганы переосмыслили слова, которые они используют, и фактический смысл, стоящий за ними», — пояснила представитель компании-разработчика Киа Харинг. Она подчеркнула, что это поможет детям защититься от кибербуллинга. По словам специалиста, несовершеннолетние более беззащитны перед оскорблениями, и это может нанести им психологическую травму.

Харинг добавила, что разработка призвана скорее обучить подростков выражаться корректно. Вежливый язык общения, по мнению представителя компании, должен использоваться в интернете по умолчанию. В частности, для выражения несогласия вместо ругательств.