Кремль оценил поведение митингующих в Белоруссии

В Кремле констатируют отсутствие провокаций со стороны митингующих в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая поведение участников шествий. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 24 августа.

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Он также указал на то, что сотрудники правоохранительных органов корректно выполняют свои обязанности. «Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Москва не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции. Он подчеркнул, что российские власти не приветствуют вмешательство в дела других государств.

«Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами», — заключил он.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста после подведения итогов голосования на президентских выборах, победу в которых одержал Александр Лукашенко. Граждане требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко считает протестующих белорусов овцами.