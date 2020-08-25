Германии после помощи Навальному напомнили об отказе лечить узников концлагерей

В России напомнили Германии об отказе лечить бывших малолетних узников фашистских концлагерей после того, как Берлин оказал помощь оппозиционеру Алексею Навальному. Общероссийское движение «Сильная Россия» направило обращение послу Германии в России Гезе Андреасу фон Гайру. Об этом сообщил РИА Новости лидер движения Антон Цветков.

Он рассказал, что движение обращалось к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением учредить государственную программу «оказания бесплатной системной медицинской помощи бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей». Цветков выразил мнение, что такая работа должна быть в приоритете у Германии, так как «здоровье этих людей еще в детском возрасте было подорвано именно в немецких концлагерях». Однако, по словам лидера организации, в ответ инициаторы получили от посольства Германии сухую отписку.

«Безусловно, как и любому больному человеку, мы желаем Навальному скорейшего выздоровления и сочувствуем. Но в чем причина такой избирательности немецких властей? Чем они руководствуются? Один простой вопрос: за кем из бывших узников концлагерей хоть раз из Берлина был прислан санитарный самолет и организовано экстренное лечение в Германии? Ответ, увы, очевиден», — прокомментировал Цветков.

В обращении Цветков пригласил посла Германии в России принять участие в Международном антифашистском форуме, который состоится в Москве с 7 по 10 сентября, и рассказать о той «социальной, медицинской и иной поддержке, которую власти ФРГ оказывают и готовы оказать бывшим узникам концлагерей».

Немецкие врачи из клиники «Шарите» назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме пациента, но предварительно известно, что оно относится к группе ингибиторов холинэстеразы, это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».