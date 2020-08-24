В России заявили о невозможности выявления веществ у Навального спустя пять дней

В России заявили о невозможности выявления веществ группы ингибиторов холинэстеразы у оппозиционера Алексея Навального спустя пять дней. Об этом сообщил РИА Новости завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

«Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу, — это из области фантастики», — рассказал профессор и добавил, что к веществам этой группы есть антидот — атропин.

Он объяснил, что атропин вводят пациентам при установке трубки в трахею для искусственного дыхания. По его словам, клинические проявления отравления этими веществами достаточно яркие, ошибиться в диагнозе практически невозможно.

Ранее 24 августа немецкие врачи из клиники «Шарите» назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме пациента, но предварительно известно, что оно относится к группе ингибиторов холинэстеразы, это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».