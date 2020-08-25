Минфин отреагировал на сообщения об урезании космической программы

На сегодняшний день наиболее актуальным для «Роскосмоса» должен стать не вопрос увеличения финансирования Федеральной космической программы (ФКП), а вопрос эффективного использования выделяемых из федерального бюджета средств. Таким образом на сообщения о планах урезать финансирование ФКП отреагировали в Минфине, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Министр финансов Антон Германович Силуанов не раз отмечал, что недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что, по мнению главы ведомства, все средства, которые «Роскосмос» получает из госбюджета, должны своевременно доводиться на запланированные цели или перенаправляться на срочные мероприятия. При этом по итогам 2018 года кассовое исполнение расходов госкорпорации составило 84,2 процента, по итогам 2019 года — 81 процент, а по состоянию на 11 августа 2020-го — 35,3 процента. В то же время порядка 180 миллиардов рублей сосредоточены на счетах организаций ракетно-космической промышленности.

«Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее 25 августа гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ФКП до 2025 года была урезана на 150 миллиардов рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета, передавал ТАСС. По его словам, сокращение финансирования приведет к деградации отрасли.