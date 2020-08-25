Ирина Шейк порадовала поклонников пляжным фото в купальнике

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась пляжным фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном кадре 34-летняя модель запечатлена спиной к фотографу в черно-белом купальнике с анималистичным принтом. Ее сфотографировали с мокрыми волосами на фоне моря. Пост набрал больше 173 тысяч лайков.

Поклонники оценили снимок и внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Самая красивая девушка в мире!», «Нереальная», «Прекрасна снаружи и изнутри», «Потрясающий кадр!», «Стройняшка», «Сногсшибательна», — восхищались они.

Ранее в августе Ирина Шейк вышла на публику в белой футболке и черном сарафане с разрезом в стиле 90-х. Папарацци сняли знаменитость на улице Нью-Йорка. Свой наряд модель дополнила ботинками Dr Martens за 139 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей) и маленькой наплечной сумкой.