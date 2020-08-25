Асад поручил сформировать новое правительство Сирии

Президент Сирии Башар Асад поручил премьер-министру Хусейну Арнусу сформировать новое правительство. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца в своем Twitter.

Лидер страны издал указ номер 210 о формировании нового правительства. Поручение опубликовано спустя более чем два месяца после назначения Арнуса на должность.

11 июня Асад отправил в отставку премьер-министра страны Имада Хамиса. Дамаск не рассказал о причинах такого решения. В администрации добавили, что кабинет министров продолжит работу до следующих парламентских выборов. Арнуса назначили временно исполняющим обязанности премьера.

Пользователи в комментариях к записи администрации отмечали, что отставка выглядит смешно: они считают, что Асад имитирует обновление кабинета в преддверии выборов. «Забавно, что Хамиса (в переводе с арабского — четверг, — прим. «Лента.ру») уволили в четверг», — добавляют другие пользователи.

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