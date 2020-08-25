Ремейк мультсериала «Суперкрошки» с живыми актрисами вызвал возмущение фанатов

Ремейк мультсериала «Суперкрошки» (Powerpuff Girls) с живыми актрисами вызвал возмущение фанатов в сети. Об этом пишет The Independent во вторник, 25 августа.

Сюжет нового сериала разворачивается через десятилетие после событий оригинала, в нем супергероини предстают двадцатилетними девушками, которые переживают из-за того, что потратили свое детство на борьбу с преступностью. Шоураннерами выступят Диабло Коди (сценаристка «Джуно» и «Тело Дженнифер») и Хезер Ранье («Вероника Марс», «Я — зомби»).

Поклонники анимационного сериала раскритиковали желание авторов сделать персонажей реалистичными. Один из пользователей Twitter в посте, набравшем более 11 тысяч лайков, выразил сомнение в том, что мультфильм стоит превращать в сериал. Фанаты шоу также посчитали, что решение превратить юных героинь в депрессивных взрослых «достойно 2020 года».

Leaked image from the CW's live action Powerpuff Girls show. pic.twitter.com/GeEgxXQ2ay — Mike Trax (@TheMikeTrax) August 24, 2020

Поклонники также принялись шутить по поводу того, как героини будут выглядеть в игровом сериале.

Оригинальный мультсериал выходил с 1998 по 2005 год. В 2002 году также был выпущен полнометражный анимационный фильм «Крутые девчонки». В 2016-м шоу было перезапущено, новые серии выходили до июня 2019 года.