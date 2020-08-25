Умер затравленный за коммунизм голливудский актер

Американский актер Аллан Рич (настоящее имя — Бенджамин Шульц), попавший в голливудский черный список и затравленный из-за обвинений в симпатиях к коммунизму, умер в городе Энглвуд, штат Нью-Джерси. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Перед смертью артист страдал прогрессирующей старческой деменцией. Ему было 94 года.

Рич родился в Нью-Йорке в 1926 году, в 1943-м начал выступать на Бродвее, а затем — сниматься в кино. Его актерской карьере пришел конец в 1953-м, когда Рича объявили коммунистом. По словам артиста, это произошло из-за того, что несколькими годами ранее он заступился за афроамериканца из штата Миссисипи, обвиненного в изнасиловании, которого не совершал. Его имя попало в памфлет Red Channels («Красные каналы») в котором рассказывалось о том, как коммунисты пытаются влиять на процессы в сфере экономики, политики и индустрии развлечений в США. После этого Рич потерял возможность сниматься в кино и стал брокером.

Аллан Рич вернулся к актерской карьере спустя десять лет. Он снялся в таких фильмах, как «Серпико» Сидни Люмета, «Игрок» Карела Рейша, «Джек» Фрэнсиса Форда Копполы и «Жена богача» Эми Холден Джонс.