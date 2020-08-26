Число случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 24 миллиона. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени на сайте.

Согласно данным, по всему миру было зафиксировано 24 007 049 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболевших на данный момент выявлено в США (5,8 миллиона человек), Бразилии (3,6 миллиона) и Индии (3,2 миллиона). Россия находится на четвертом месте по этому показателю — 968 тысяч человек.

При этом вылечились от инфекции на данный момент более 15,6 миллиона пациентов. Первое место по выздоровевшим занимает Бразилия (более трех миллионов человек). В Индии вылечившихся уже более 2,4 миллионов, а в США — более двух миллионов. В России вылечились более 784 тысяч пациентов, что является четвертым показателем в мире.

Жертвами коронавируса за все время стали 821 933 человека. Больше всего умерших в США (179 тысяч), Бразилии (116 тысяч) и Мексике (61,4 тысячи).